Auf der A8 in Richtung Pirmasens steht zwischen den Anschlussstellen Neunkirchen-City und Kohlhof eine Großbaustelle an. Laut Autobahn GmbH soll diese am Dienstag, 4. Oktober, starten und voraussichtlich bis 25. Oktober andauern.

Die Fahrbahn zwischen den beiden Anschlussstellen soll grundlegend erneuert werden. Die Überholspur soll erneuert werden, ebenso die rechte Fahrspur sowie der Standstreifen. Der Asphalt soll in einer Tiefe von 30 Zentimetern und auf einer Länge von rund 5000 Metern erneuert werden.

Die Folge: Die Richtungsfahrbahn nach Pirmasens zwischen den beiden Anschlussstellen muss während der Bauzeit voll gesperrt werden. Gearbeitet werden soll in zwei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten. Der erste startet am 4. Oktober und soll bis 19, Oktober andauern. Der Verkehr wird dann an der Abfahrt Neunkirchen-Oberstadt von der Autobahn abgeleitet und auf dem Landstraßennetz über Furpach und Kohlhof zur Autobahnauffahrt Neunkirchen-Kohlhof geführt werden. An der Anschlussstelle Neunkirchen-Wellesweiler ist währendessen zudem die Auffahrt in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt.

Der zweite Bauabschnitt soll am 19. Oktober starten und bis 25. Oktober andauern. Dieser beginnt etwa eineinhalb Kilometer hinter der Anschlussstelle Neunkirchen-City und endet bei Neunkirchen-Oberstadt. Der Verkehr wird an der Abfahrt Neunkirchen-City von der Autobahn abgeleitet, von dort über die B41, die L124, L115 durch die Neunkircher Innenstadt geführt. Ab dem Kreisverkehr am Eisweiher wird der Verkehr über die L113 - Fernstraße bis zur Anschlussstelle Neunkirchen-Oberstadt geleitet.

Um die Verkehrssituation vor allem im Berufsverkehr zu entschärfen, wird beim zweiten Bauabschnitt auch am Wochenende gearbeitet. Dennoch: Die Autobahn GmbH rechnet vor allem im Berufsverkehr mit zahlreichen Staus und längeren Fahrtzeiten. Insgesamt investiert die Autobahn GmbH rund 3,2 Millionen Euro in die Sanierungsmaßnahme.