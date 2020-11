Von Freitag, 4. Dezember, 17 Uhr, bis Sonntag, 6. Dezember, ebenfalls 17 Uhr, wird die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle der A 62 im Bereich Freisen in Fahrtrichtung Kaiserslautern/Pirmasens voll gesperrt. Die Umleitung erfolge über Reichweiler, teilte der Landesbetrieb für Straßenbau im Saarland gestern mit. Die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Birkenfeld bleibe allerdings offen. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der L 133. Die Arbeiten erstrecken sich von Baumholder kommend von unterhalb der Autobahnbrücke bis zum Ortseingang von Freisen. Repariert werden die Linksabbiegerspur zur L 122 Richtung Oberkirchen sowie die Geradeausspur nach Freisen. Dort wird eine halbseitige Sperrung mit Ampel eingerichtet. Der Landesbetrieb rechnet mit Verkehrsbehinderungen.