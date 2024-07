Blieskastel und Neunkirchen hatten schon, Zweibrücken folgt wie immer am letzten Juli-Wochenende – und jetzt ist erst mal St. Ingbert dran. Das Stadtfest, genannt Ingobertusfest, findet dieses Wochenende, am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juli, statt.

Eröffnet wird das Fest am Freitag um 17 Uhr auf dem Maxplatz in der Fußgängerzone mit dem Fassbieranstich der St. Ingberter Brauerei Herz und Heimat. Die Bergkapelle St. Ingbert tritt auf und der Schützenverein begrüßt das Fest mit Salutschüssen. Es gibt 90 Standbetreiber, vier Bühnen und ein Kinderprogramm. Es gibt alle möglichen Snacks und Speisen, von japanischer über italienischer bis hin zu afrikanischer Küche und Desserts.

Auch die Zweibrücker AC/DC-Tribute-Band Sin City spielt am Samstag ab 22.30 Uhr auf der Rockbühne auf dem Schmelzer-Parkplatz in der Poststraße. Um den Gören- und Lausbuben-Brunnen wird man am Freitag und Samstag vor allem ruhige Akustik-Klänge hören. Dort spielen Solo-Künstler oder Bands in kleiner Besetzung. Der Maxplatz bietet die klassischen Coverbands, der Genres Rock, Pop, Blues und Party. Auf der Bühne „Im Sumpe“ gibt es Soul, Funk und Partymusik. Auch in der Pfarrgasse spielt die Musik. Am Freitag beginnt das Ingobertusfest um 17 Uhr, am Samstag um 11.30 Uhr.

Kinderprogramm und Sonderbusse

Samstags gibt es zwischen 13 und 18 Uhr ein Programm für die Kinder auf dem Schmelzer-Parkplatz – samt kostenlosem Popcorn. Es gibt Hüpfburgen, Kinderschminken, ein Bungee-Trampolin und Mitmachstände des Technischen Hilfswerks (THW), des Kinderschutzbunds und der Musikschule St. Ingbert. Ab 13.30 Uhr heißt es: Bühne frei für die Kindertanzgruppen von verschiedenen Vereinen, ab 15 Uhr zaubert und singt Clown Mirzel. Wer mit dem Bus zum Stadtfest fahren möchte, hat gute Karten: Die Stadt hat einen Sonderbusverkehr eingerichtet. Im ganzen Stadtgebiet und in den Nachbargemeinden fahren Extra-Busse.

Info

Das 45. St. Ingberter Stadtfest findet am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juli, statt. Eröffnet wird es am Freitag, 5. Juli, um 17 Uhr auf dem Maxplatz. Ab 18 Uhr spielt dort die erste Band. Am Samstag geht es um 11.30 Uhr los, ebenfalls auf dem Maxplatz. Am Samstag von 13 bis 18 Uhr gibt es auf dem Schmelzer-Parkplatz ein Kinderprogramm. Mehr Infos findet man online unter st-ingbert.de.