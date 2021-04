Eine Open-Air-Galerie mit Werken der 1894 in St. Wendel geborenen Malerin Mia-Münster ist jetzt in der St. Wendeler Innenstadt zu sehen. 72 Fahnen zeigen in großem Format eine Auswahl von Werken der Künstlerin. Die zahlreichen Bildausschnitte vermitteln einen umfassenden Eindruck ihres künstlerischen Schaffens. „Die Fahnen sorgen dafür, die Innenstadt im Frühling farbenfroh und lebendig zu gestalten“, freut sich Bürgermeister Peter Klär.

Die Motive für ihre Aquarelle und Ölgemälde fand Mia Münster in ihrer direkten Umgebung: Porträts, Stillleben, Menschen bei der Arbeit und immer wieder neue Ansichten von St. Wendel. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand sie während ihrer Reisen in die südlichen Mittelmeerländer neue Anregungen und Motive für ihre Kunst und änderte ihren Malstil vom neusachlichen und expressiven Ausdruck hin zu eher abstrakteren Formen. Die originalen Kunstwerke Mia Münsters sind als Dauerausstellung im St. Wendeler Museum zu sehen.