Bei einem Unfall auf der A 6 bei Homburg ist am Dienstagabend hoher Sachschaden entstanden. Nach Polizeiangaben war ein 51-Jähriger auf der Fahrt Richtung Saarbrücken mit seinem Auto über einen auf der Fahrbahn liegenden Lastwagen-Reifen gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr hinter der Anschlussstelle Waldmohr. Durch die Kollision wurde der rechte Vorderreifen und die Vorderachse des Wagens beschädigt, weshalb der Fahrer ins Schlingern geriet und zweimal mit der Mittelleitplanke kollidierte. Schließlich gelang es ihm, seinen Wagen auf dem Standstreifen anzuhalten. Die Poliziei beziffert den Sachschaden auf rund 55.000 Euro. Bei dem Reifen handelte es sich vermutlich um einen Ersatzreifen, der unzureichend an einem bislang unbekannten Lastwagen gesichert war, schilderte ein Polizeisprecher. Mögliche Zeugen können sich mit der Polizei Homburg unter Telefon 06841 1060 in Verbindung setzen.