Nach dem tödlichen Unfall bei Blieskastel-Brenschelbach am Karsamstag hat die RHEINPFALZ neue Details von der Polizei erfahren. Eine 49-Jährige hatte ihr Leben verloren.

Nachdem am Karsamstag eine 49 Jahre alte Frau bei Blieskastel-Brenschelbach von einem Auto angefahren wurde und in der Folge ums Leben gekommen ist, hat die Polizei auf Nachfrage der RHEINPFALZ nun neue Details genannt. Die 49-Jährige komme aus dem Raum Blieskastel und war gerade auf einem geteerten Rad- und Fußweg am Straßenrand spazieren, als das Auto sie gegen 20.30 Uhr erfasste, berichtet ein Sprecher der Polizeiinspektion Homburg, die für den Unfall zuständig ist.

Der Fahrer des Autos habe auf Höhe des Sportplatzes in Brenschelbach in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen – einen Peugeot – verloren. Daraufhin sei das Auto ins Schleudern gekommen und habe die Frau erfasst. Die Straße wollte sie jedoch nicht überqueren. „Sie ist genau da gelaufen, wo sie auch laufen darf“, betont der Sprecher. Der Autofahrer, der laut Polizei aus Frankreich stammt, war auf einer Landstraße von Hornbach in Richtung Brenschelbach unterwegs. Der Blieskasteler Stadtteil Brenschelbach grenzt direkt an Hornbach.

Gutachten in Auftrag gegeben

Warum der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. „Da kann man noch nichts zu sagen“, so der Polizeisprecher. Auch, ob der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte, stehe noch nicht fest. Der Mann war durch den Unfall schwer verletzt worden: Sein Wagen war gegen einen Baum geprallt, der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Anschließend sei er in die Uniklinik Homburg gebracht worden.

Um genau klären zu können, wie der Unfall passiert ist, hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. Wann es vorliegen wird, steht noch nicht fest, heißt es von der Polizei Homburg.