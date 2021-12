Bis Anfang Dezember wurden in Homburg fleißig Spenden gesammelt, dann 300 Geschenke eingepackt und von der städtischen Kleiderkammer an Kinder und Bedürftige überreicht.

Wie Bettina Dejon von der städtischen Kleiderkammer mitteilt, bekamen auch die in Homburg untergebrachten Obdachlosen ein Geschenk. Die Kontakte zu den Bedürftigen kamen über verschiedene Wege zustande, wie Jugendamt, Kinder- und Jugendhilfe, Kleiderkammer, über die Streetworkerin oder das Sozialamt.

Da einige Geschenke übrig blieben, bescherten Sozialarbeiterin Nina Lesser, Beigeordenete Christine Becker und Bettina Dejon in Hilfsorganisationen und privaten Haushalten die letzten Päckchen. Auch im Homburger Ronald McDonald-Haus, in dem mehrere Familien kranker Kinder, die am UKS behandelt werden, die Feiertage verbringen, wurden Geschenke überreicht.