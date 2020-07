Offiziell abgesagt ist der Homburger Flohmarkt für die Monate September, Oktober und November noch nicht. Doch die Verantwortlichen bei der Homburger Kultur GmbH haben wenig Hoffnung, 2020 noch einen Markt abhalten zu können. Die Absage sei in der gegenwärtigen Pandemie-Lage wohl unausweichlich, allerdings habe das Saarland seine Corona-Verordnungen noch nicht bis in den Herbst hinein fortgeschrieben, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Jedoch sei allein durch die Marktbeschicker eine Grenze von 1000 Personen üblicherweise schon erreicht. Außerdem lasse sich der Zugang zu dem weitläufigen Gelände am Forum nicht kontrollieren.

Der Flohmarkt wurde 1975 aus der Taufe gehoben. Er findet von Januar bis November meist am ersten Samstag des Monats statt und gilt als touristische Attraktion.

Artmosphäre ist abgesagt

Offiziell abgesagt ist bereits die jährlich Ende August stattfindende Künstlermesse Artmosphäre in der Homburger Innenstadt. Auch für diese Open-Air-Veranstaltung habe sich kein geeignetes Hygienekonzept entwickeln lassen, erläuterte die Sprecherin.