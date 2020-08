Wie am Freitag, 21. August, bekannt wurde, ist ein Kind an der Grundschule Bexbach positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Saarpfalz-Kreis als Schulträger mitteilt, besucht das Kind die vierte Klasse. Seine 20 Klassenkameraden müssen jetzt 14 Tage lang in häuslicher Quarantäne bleiben. Nur einen Tag zuvor war ein Corona-Fall in der zehnten Klasse im Homburger Berufsbildungszentrum (BBZ) gemeldet worden.

Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises hat am Freitagmorgen die Schulleitung in Bexbach über das positive Testergebnis informiert. Weil das Kind die direkte Kontaktperson eines bereits bekannten Infektionsfalles sei, habe es die Schule bereits am Mittwoch nicht mehr besucht – es habe dies nur zu Schuljahresbeginn am Montag und Dienstag jeweils für wenige Stunden getan.

Wie der Saarpfalz-Kreis als Schulträger mitteilt, haben die Bexbacher Rektoren gestern alle 63 Schüler der drei Parallelklassen aus der Klassenstufe 4 nach Hause geschickt. Ebenso vorsorglich alle Lehrkräfte, die dort unterrichtet haben. Das Gesundheitsamt habe damit begonnen, alle Kontakte zu ermitteln, die Eltern zu informieren und sich mit den Lehrern in Verbindung zu setzen.

Kinder hoffen auf baldige Rückkehr in die Schule

Am Montag sollen alle 63 Kinder und die Lehrer getestet werden. Die 43 Kinder aus den Parallelklassen dürfen nach negativem Testergebnis wieder in die Schule zurückkehren.

Der Schulbetrieb an der Bexbacher Grundschule läuft weiter.