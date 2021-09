In der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Samstag, 8.20 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter in der Homburger Lagerstraße, Keltenstraße, Germanenstraße, Siebenpfeifferstraße, Von-Weiß-Straße sowie Obere und Untere Allee 13 hochwertige Autos. Laut Polizei benutzte der Täter einen spitzen Gegenstand, um die Autos zu beschädigen, teilt die Polizei mit. Neben den Kratzern im Lack hinterließ der Unbekannte mehrere platt gestochene Reifen an sechs der 13 zerkratzten Wagen. Bei den beschädigten Autos handelt es sich laut Polizei um hochwertige Fahrzeuge der Marken Mercedes, Audi, BMW und Porsche. Den Schaden schätzt die Polizei auf 50 000 Euro. Hinweise auf den Täter lagen den Ermittlern am Sonntag noch nicht vor. In der Vergangenheit wurden bereits zwei Mal Autos in der Homburger Innenstadt auf ähnliche Weise beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.