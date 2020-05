Vereine in St. Wendel erhalten 100.000 Euro als Soforthilfe zur Bewältigung der Corona-Krise. Dies beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 19. Mai. Viele engagierte Menschen hätten sich an die Stadt gewandt, „weil die aktuelle Situation sie vor große Herausforderungen stellt“, sagte St. Wendels Bürgermeister Peter Klär in der Sitzung. Die Soforthilfe kann ab sofort beantragt werden, Formulare finden sich auf der Homepage der Stadt. Klär geht davon aus, dass die ersten Hilfsgelder bis spätestens Ende Juni ausgezahlt werden können.