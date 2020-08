Am Donnerstag, 13. August, lässt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) einen Brandschaden auf der A 6 beheben. Von 7.30 bis 16 Uhr wird daher in Fahrtrichtung Mannheim zwischen Rohrbach und dem Neunkircher Kreuz auf 100 Metern Länge gearbeitet. Die Baustelle befindet sich zwei Kilometer vor dem Autobahnkreuz Neunkirchen. An ihr wird der Verkehr einstreifig vorbeigeführt.

Die Sperrung am Ortseingang von Lautzkirchen, von Bierbach her kommend, wurde am Dienstag, 11. August, aufgehoben. Zwei weitere geplante Baumschnitt-Etappen in Lautzkirchen werden auf Oktober beziehungsweise in die Herbstferien verschoben.

Am Freitag, 14. August, werden von 9 bis etwa 13 Uhr Teile der Beton-Baustellenschutzwände auf der Grumbachtalbrücke der A 6 zwischen St. Ingbert-West und Saarbrücken-Fechingen abmontiert. Betroffen ist der Bereich der Autobahn 6 vor der Grumbachtalbrücke in Fahrtrichtung Saarbrücken. Innerhalb des genannten Zeitraums wird die rechte Spur für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Grumbachtalbrücke soll in jahrelanger Arbeit abgerissen und durch einen leistungsfähigeren Neubau ersetzt werden. In den kommenden Tagen sollen erste Stahlteile für die neue Brücke angeliefert werden.

Seit Montag, 10. August, bleibt die L 250 zwischen dem Ortsausgang von St. Ingbert und Dudweiler wegen Sanierungsarbeiten acht Wochen lang voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Bei der Generalsanierung der Kuchenbergstraße, der Ortsdurchfahrt von Neunkirchen-Wiebelskirchen, zieht sich der aktuelle Bauabschnitt noch bis Freitag, 14. August, hin. Anschließend wird am Montag, 17. August, die letzte Sanierungsetappe der Kuchenbergstraße zwischen der Einmündung Kantstraße und der Esso-Tankstelle in Fahrtrichtung Neunkirchen in Angriff genommen.