Wer siegen will, muss schuften. Diese Erfahrung werden die Teilnehmer der Altriper Ortsregatta auch in diesem Jahr machen. Aber endlich findet am Samstag die Spaßveranstaltung auf den Rhein nach vierjähriger Covid-bedingter Pause wieder statt. Es geht nach Angaben des Kanu-Clubs direkt mal eine Rekordzahl von 24 Teams an den Start. Es darf angefeuert werden.

Zum 17. Mal werden die Startsignale ertönen. Die Ortsregatta wurde, wie der Altriper Kanu-Club berichtet, ursprünglich als Ergänzung zum Rhein-Kanu-Abfahrtsrennen ins Leben gerufen, um dem Sommerfest des Vereins eine neue Note zu verleihen und den Kanusport einem breiteren Publikum näherzubringen. Im Laufe der Zeit habe sich die Veranstaltung zu einem Hauptereignis entwickelt und erfreue sich zunehmender Beliebtheit. Die Anmeldungen zeigen es.

Die Teams starten in Großcanadiern, die mit sechs Teammitgliedern und einem erfahrenen Steuermann des Kanu-Clubs Altrip besetzt sind. Es ist laut den Wettkampfregeln auch eine Ersatzperson zugelassen. Auf einer Strecke von 500 Metern, von Rhein-Kilometer 415,5 bis 416, liefern sich jeweils zwei Mannschaften ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Kategorien umfassen Damen sowie Herren, außerdem gibt es Mixmannschaften. Die Teams treten in zwei Vorläufen gegeneinander an, und aus den addierten Zeiten beider Läufe wird den Statuten zufolge eine Rangliste erstellt. Die besten vier Mannschaften der Damen- und Herrenkategorie treten anschließend im Grande Finale gegeneinander an, um den Sieger und die Plätze zwei bis vier der Ortsregatta zu ermitteln.

Der Kanu-Club Altrip verspricht den Teilnehmern „ein unvergessliches Erlebnis mit Teambuilding, Wettkampfflair, Action, Spaß und dem gewissen Muskelkater“. Zuschauer zum Anfeuern seien unbedingt erwünscht. Bei der abendlichen Siegerehrung soll schließlich die Leistung jedes einzelnen Teams durch Sach- und Ehrenpreise gewürdigt werden.

Und dann ist da noch etwas: Da der Spaß bei dieser Veranstaltung im Vordergrund steht, können die Teams in ausgefallenen Outfits antreten, sich ein Motto wählen sowie individuelle Musik, die sie bei der Teamvorstellung und der Siegerehrung begleitet. Die Kreativität und das Engagement der Teams werden schließlich beim Kostümwettbewerb honoriert und mit einem Sonderpreis belohnt. In der Vergangenheit waren bereits Avatare, verrückte Professoren, Götter aus dem Olymp oder gar die Flintstones am Start. Die Sicherheit auf dem Wasser werde von den Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rheinauen und der DLRG Altrip gewährleistet.

Der Termin

Die Ortsregatta beginnt am Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr mit der Vorstellung der Teams, um 15 Uhr starten die Rennen. Das Finalrennen ist gegen 19 Uhr geplant. Die Siegerehrung ist um circa 20 Uhr geplant, direkt im Anschluss geht die große Party los. Weitere Informationen zu den Veranstaltungsdetails findet man auf der Website des Kanu-Clubs Altrip unter www.kc-altrip.de.