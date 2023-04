Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Industriestraße in Neuhofen sollen sich neue Gewerbebetriebe ansiedeln – darunter eine Tankstelle. Angesichts des zusätzlichen Verkehrs, der dadurch entstehen wird, soll ein Verkehrskreisel die Situation entschärfen – dort, wo die Industrie- in die Jahnstraße mündet. Die 2014 eingeleiteten Planungen sind jedoch zum Stillstand gekommen. Nun empfiehlt der Bauausschuss dem Rat, einen neuen Anlauf zu unternehmen.

Für den Bau des Kreisverkehrs ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erforderlich. Den entsprechenden Aufstellungsbeschluss hatte der Rat bereits 2014 gefasst. Damals war die Gemeinde