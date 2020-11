In Schifferstadt und in Waldsee ist es am Mittwoch zu zwei versuchten und einem erfolgreichen Telefonbetrug gekommen. Laut Polizei gaben die Anrufer in den ersten beiden Fällen vor, ein Enkel beziehungsweise von der „Polizeidirektion Mannheim“ zu sein. Die vermeintlichen Opfer durchschauten die Betrugsmasche sofort und beendeten das Gespräch. In einem dritten Fall war eine Frau aus Schifferstadt betroffen. Der Anrufer gab an, ein Mitarbeiter von Microsoft zu sein und erzählte, dass angeblich der PC der Frau gehackt worden sei und er den entstandenen Schaden nun beheben wolle.

Nach Angaben der Polizei gelang es ihm durch eine geschickte Gesprächsführung, dass ihm die Frau einen Fernzugriff auf ihren Computer erlaubte. Zudem brachte er die Frau dazu, sich bei ihrem Online-Banking-Account anzumelden und mehrere TAN-Nummern preiszugeben. Die Frau wurde später doch skeptisch, legte auf und konnte über ihre Bank einige Überweisungen rückgängig machen. Ein Restschaden sei aber dennoch entstanden, heißt es von der Polizei, die diesen nicht beziffern wollte.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Beamten warnen ausdrücklich vor Anrufen, bei denen sich die Anrufer entweder als Polizeibeamte ausgeben und nach Wertgegenständen fragen, vorgeben ein naher Verwandter zu sein, der Geld benötigt, oder auch ein Microsoft-Mitarbeiter zu sein und den Computer reparieren zu wollen. Die Polizei rät, im Zweifel immer das Gespräch zu beenden und entweder bei den Beamten oder bei den angeblichen Verwandten nachzufragen.