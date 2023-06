Zwei Verletzte, darunter ein sechsjähriges Kind, und rund 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der L454 in Dannstadt-Schauernheim ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 82-jähriger Autofahrer aus Schifferstadt beim Abbiegen von der Abfahrt der A65 auf die Speyerer Straße vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und kollidierte mit dem vorbeifahrenden Pkw einer 55-jährigen Frau aus Birkenheide. Die 55-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich und kam im Grünstreifen zum Stehen. Ein sechsjähriges Kind, das mit im Auto saß, wurde ebenso leicht verletzt wie der Unfallverursacher. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die L454 war an der Unfallstelle knapp zweieinhalb Stunden lang gesperrt.