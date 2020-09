Zwei leicht verletzte Personen hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr angetroffen, nach dem sie durch mehrere Notrufe über eine Schlägerei in der Schifferstadter Hauptstraße informiert worden war. Laut Polizei waren die beiden nach einem Streit von einer Gruppe aus rund zehn Personen angegriffen worden. Zur weiteren Klärung werden Zeugen gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden, unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.