Am Montag gegen 6.30 Uhr hat sich laut Polizei an der Einmündung Im Stiegelsteig/Iggelheimer Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Demnach wollte eine 54-jährige Autofahrerin nach rechts abbiegen und stieß dabei mit dem kreuzenden Wagen eines 47-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall prallte ihr Auto gegen einen Metallzaun. Die Frau erlitt einen Schock und klagte über Schmerzen in der Brust. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Im Wagen des Mannes wurden alle Airbags ausgelöst. Er erlitt einige Schürfwunden und einen Bluterguss. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.