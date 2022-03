Nach behördlichen Angaben vom Mittwoch sind in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim aktuell 752 Ansteckungen mit dem Coronavirus bekannt. Das sei sehr viel, meint Bürgermeister Michael Reith (SPD) besorgt. Deshalb will er trotz der zum 2. April beschlossenen Lockerungen in der Pandemiebekämpfung an den vom Roten Kreuz organisierten Schnelltests festhalten. Allerdings nicht im Umfang wie bisher. Die Testzentren in Beindersheim und Heßheim werden noch vor Ostern geschlossen. Ab 11. April werden Bürgertestungen montags und mittwochs in der Lambsheimer Karl-Wendel-Schule sowie dienstags und donnerstags in der Großniedesheimer Eckbachhalle angeboten, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. An Samstagen ist das Testzentrum in Lambsheim von 15 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Terminvereinbarung ist online auf der Seite www.lambsheim-hessheim.de oder telefonisch unter 06233 3791-215 möglich.