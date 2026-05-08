Zwei Radfahrer sind am Donnerstag auf dem Radweg neben der Iggelheimer Straße zusammengestoßen. Ein 12-Jähriger, der in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs war, und ein 68-Jähriger, der in Gegenrichtung fuhr, kollidierten miteinander. Nach Darstellung der Polizei hatte der Ältere den Jüngeren aus Unachtsamkeit übersehen. Beide seien gestürzt und hätten dabei Schürfwunden erlitten. Die Polizei informierte nach eigener Darstellung die Erziehungsberechtigten des Jungen.