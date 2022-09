Zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden von rund 35.000 Euro hat ein Unfall am Montag gegen 13 Uhr laut Information der Polizei auf der Bundesstraße 39 in Fahrtrichtung Neustadt bei der Abfahrt Dudenhofen-Nord verursacht. Aufgrund des Unfalls musste die Strecke in beide Richtungen gesperrt werden. Aus bislang ungeklärten Gründen sei beim Fahrzeug eines 21-Jährigen der rechte Vorderreifen von der Felge gerutscht. Der Fahrer habe daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Wie die Polizei weiter berichtet, konnte ein dahinter befindlicher 56-jähriger Fiat Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.