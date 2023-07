Weil ein 20-jähriger Autofahrer laut Polizei an der Einmündung der Mannheimer Straße in die L532 die Vorfahrt einer 75-Jährigen Autofahrerin missachtet hat, sind die beiden Wagen am Donnerstag gegen 8.40 Uhr kollidiert. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste der Einmündungsbereich bis 10.20 Uhr gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.