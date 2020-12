Zwei Jugendliche, die am Samstagnachmittag im Bereich der Lärmschutzwand der Bahngleise Graffiti an die Wände gesprüht haben, hat die Polizei erwischt. Eine Zeugin hatte die Sprühaktion bei der Polizei gemeldet. Als die Beamten eintrafen, versuchten die Jugendlichen laut Polizei zu flüchten, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Beamten stellten vor Ort Farbspraydosen und Farbstifte sicher, welche den beiden Jugendlichen zuzuordnen sein dürften, heißt es in einer Pressemitteilung. Die beiden „Künstler“ wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Jugendlichen erwartet nun jeweils ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.