Die Neuorganisation der Forstreviere wird durch das Nein aus Otterstadt und Schwegenheim zur Hängepartie.

Die Kommunalpolitiker in Otterstadt und Schwegenheim meinen es gut. Sie sorgen sich um die Förster, die künftig für größere Reviere verantwortlich sein werden, und um ihren Wald. Ein Ziel der Neuorganisation ist, die Arbeit unter den Förstern gerecht zu verteilen. Das ist notwendig, weil Wälder als Naturreservate ausgewiesen werden und damit aus der Bewirtschaftung fallen. Mit der Umstrukturierung reagiert der Forst auch auf den Fachkräftemangel. Die Revierleitungsstelle in Ludwigshafen war mehrfach ausgeschrieben und konnte nicht besetzt werden, weitere Stellen sind vakant. Es fehlt an Nachwuchs. Gut ausgebildete junge Förster wandern in andere Bundesländer ab – auch wegen der besseren Bezahlung. Das Nein aus Otterstadt und Schwegenheim führt jetzt dazu, dass unbesetzte Stellen wie die für das neu zugeschnittene Revier Speyer nicht ausgeschrieben werden können. Für die Förster und betroffenen Gemeinden – unter anderem Waldsee, Neuhofen und Altrip – ist das eine Hängepartie.