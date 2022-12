Beim bundesweiten Warntag am Donnerstag, 8. Dezember, werden deutschlandweit Warnmittel erprobt – auch um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Um 11 Uhr wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) alle an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen Warnmittel – unter anderem die Apps Nina und Katwarn – zentral auslösen. Außerdem werden Handybesitzer über das neu eingeführte System Cell Broadcast automatisch gewarnt. Dabei werden via SMS Informationen auf die Handys geschickt, die in eine Funkzelle eingebucht sind. Um 11 Uhr sollen in den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen und Rheinauen auch die Sirenen ertönen. Der auf- und abschwellende Heulton, der eine Minute andauert, markiert einen Katastrophenalarm. Um 11.45 Uhr ertönt die Entwarnung. Im Landkreis Germersheim werden laut Mitteilung der Kreisverwaltung keine Sirenen ausgelöst. Die Kreisverwaltung begründet dies damit, dass die Geräte in eigener Verantwortung der Kommunen regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit getestet werden. Sobald das neue flächendeckende Sirenensystem installiert ist, werde dies an künftigen Warntagen ebenfalls ausgelöst werden, teilt die Kreisverwaltung mit.

Weitere Informationen zum Warntag finden Sie hier.