Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag um 18 Uhr auf der Kreisstraße 2 (Speyerer Straße) von Speyer kommend in Richtung Otterstadt unterwegs gewesen. Eine 26-jährige Beifahrerin, ein fünfjähriges Kind und ein acht Monate altes Baby waren mit in dem Wagen. Ein 31-jähriger Mann fuhr mit seiner Beifahrerin im Geländewagen auf der Kreisstraße 32 in Richtung Kollerinsel und folgte der abknickenden Vorfahrtstraße. Nach Mitteilung der Polizei missachtete der 28-Jährige dabei die Vorfahrt des Geländewagens, sodass im Einmündungsbereich beide Fahrzeuge auf Höhe der vorderen Beifahrerseiten kollidierten. Dabei lösten die Airbags des Geländewagens aus. Die Beifahrerin des Geländewagens, die Beifahrerin des anderen Autos und das fünf Jahre alte Kind wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Strafverfahren gegen beide Autofahrer

Laut den Polizeibeamten belasten Angaben, die vor Ort gemacht wurden, beide Fahrer hinsichtlich eines für den Unfall (mit)ursächlichen Fahrverhaltens. Deshalb wurden gegen beide Fahrer Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 12.500 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.