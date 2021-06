Gleich zwei Exhibitionisten wurden der Speyerer Polizei am Montag am Binsfeld gemeldet. Wie die Beamten mitteilten, wurde eine 20-Jährige gegen 13.30 Uhr am Kuhunter See von einem Unbekannten belästigt. Laut Beschreibung hat er eine kurze dunkle „Igelfrisur“ und eine schwarze Tätowierung an einem Oberarm. Er soll zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein, eine normale Statur haben und zum Tatzeitpunkt eine Sonnenbrille getragen haben. Ein weiterer Exhibitionist wurde der Polizeiinspektion gegen 20.50 Uhr gemeldet. Der Mann, der auf 50 bis 60 Jahre geschätzt wird, soll in einem Gebüsch gesesssen haben. Beschrieben wird er so: Er hat dunkelgraue mittellange Haare, einen grauen Schnauzer, ist etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und von normaler Statur. Wer Hinweise zu einem der Männer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 06232 1370 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.