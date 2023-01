Unbekannte sind am Mittwoch in zwei Einfamilienhäuser in Römerberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter aus einem Haus in der Grünewaldstraße Schmuck. Der Tatzeitraum wird zwischen 0.45 und 18.45 Uhr angegeben. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

In der Zeit zwischen 15.30 und 18.45 Uhr wurden aus einem Haus in der nahe gelegenen Dr.-Rieth-Straße Bargeld und Silbermünzen gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall laut Polizei auf rund 1500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, sei Bestandteil der Ermittlungen. Wer hat am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Grünewaldstraße und/oder in der Dr.-Rieth-Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Ludwigshafen zu wenden unter 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de .