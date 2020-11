Gleich zwei Mal haben Einbrecher einen Brennholzhandel in der Johann-Mendel-Straße heimgesucht, und das auch noch in aufeinanderfolgenden Nächten: von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag. Laut Polizei entwendeten sie hochwertige kompakte Arbeitsmaschinen und Zubehör. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.