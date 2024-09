Zwei Autofahrer sind am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr an der Einmündung Germersheimer-/Dudenhofer Straße in Römerberg bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto von der Dudenhofer Straße in die Germersheimer Straße ein und nahm einem bevorrechtigten 55-Jährigen, der in Richtung Heiligenstein unterwegs war, die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 14.000 Euro.