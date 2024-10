Seit Montag, 7. Oktober, wird ein in Beindersheim wohnendes Mädchen vermisst. Dies hat die Polizei am Mittwoch, 16. Oktober, bekanntgegeben. Die Zwölfjährige habe an besagtem Montag ihre „Wohneinrichtung“ gegen 7 Uhr verlassen. Bisherige polizeiliche Maßnahmen auf der Suche nach dem Mädchen haben keinen Erfolg gebracht. Hinweise auf eine konkrete Gefahr lägen der Polizei nicht vor, aufgrund des Alters des Kindes habe sich die Behörde aber dennoch für eine Öffentlichkeitsfahndung entschieden. Die Polizei beschreibt das Mädchen wie folgt: etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit dunklen, schulterlangen Haaren und dunkelbraunen Augen. Vermutlich hat sie eine Schultasche dabei. Ein Foto der Person hat die Polizei auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621 9632773 entgegen. Wer das Mädchen sieht, wird darum gebeten, den Notruf 110 zu wählen.