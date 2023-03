Verletzt hat sich eine zwölfjährige Radfahrerin bei einem Unfall am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in Römerberg, als ihr von einem Autofahrer die Vorfahrt genommen wurde. Laut Polizei befuhr das Mädchen die Germersheimer Straße von Heiligenstein kommend in Richtung Speyer. Im Einmündungsbereich der Berghäuser Straße übersah ein 51-Jähriger Autofahrer, der auf die Germersheimer Straße in Fahrtrichtung Speyer auffahren wollte, die bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin stürzte zu Boden. Sie habe nach dem Sturz über Schmerzen im Knie geklagt, so die Polizei.