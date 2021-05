Das Nähen hat Antonia Rieder schon vorher Spaß gemacht. Jetzt hat die Zwölfjährige Schifferstadterin viel zu tun: Sie näht Schutzmasken für Mund und Nase. Die Idee hatte sie selbst, alles Wichtige hat sie recherchiert. Jetzt hat sie schon viele Anfragen aus dem Bekanntenkreis.

„Ich habe zuerst für unsere Familie genäht und an Ostern auch Masken verschenkt“, sagt Antonia Rieder. In den Nachrichten habe sie immer mehr Leute mit Mundschutz gesehen und deshalb wollte sie probieren, selber welche zu nähen. Dafür hat sie im Internet nach Schnittmustern gesucht und sich informiert, worauf es ankommt. Die Form muss so sein, dass die Maske Nase und Mund abdeckt und sich am Gesicht anlegt. „Baumwollstoffe eignen sich am besten, denn wenn man die Masken mehrfach verwenden will, kann man sie in der Kochwäsche reinigen“, sagt sie. Und weil Baumwolle ein gängiges Material ist, hatte sie schon einige Stoffe zu Hause. Inzwischen habe sie aber neue Stoffe bestellt.

Die Zwölfjährige näht seit zwei Jahren. Genäht hat schon ihre Mutter, eine Nähmaschine gab es daheim also schon. „Ich habe auch so etwa in dem Alter angefangen“, sagt Antonias Mutter Stefanie Rieder. Sie habe für ihre beiden Kinder, als die noch klein waren, Kleidchen genäht, dann auch Hosen und andere Sachen. Und so macht es Antonia inzwischen auch. Sie hat schon Turnbeutel, Pullover und Schals und vieles mehr genäht. Anleitung dazu hat sie etwa im Schifferstadter Nähstübchen gefunden. Mit ihrer besten Freundin geht sie oft dorthin. Dort gebe es viele verschiedene Stoffe und eine Lehrerin zeige ihr dann neue Ideen und Schnittmuster. Sie näht gerne und regelmäßig.

Dass die Tochter helfen will, findet die Mutter „bewegend“

„Unter der Woche habe ich nicht so viel Zeit wegen der Schule, aber am Wochenende sitze ich dann auch mal länger an der Nähmaschine“, sagt sie. Auf die Frage, ob sie mal beruflich Kleider entwerfen und nähen will, zögert sie. „Ich habe schon daran gedacht, aber ich habe auch ein bisschen Angst, so etwas alleine zu machen“, sagt sie – schließlich könnten ja manchmal Sachen auch nicht so gut werden. Viele Kinder, die ebenfalls nähen, kennt sie nicht. Aber in ihrer Klasse gebe es einen Jungen, der das auch mache.

„Sie ist recht kreativ“, sagt Stefanie Rieder über ihre Tochter. Und sie bestätigt, dass Antonia das Projekt mit den Masken alleine auf den Weg gebracht hat. „Sie näht alte Sachen um, oder macht etwas Neues daraus und arbeitet mit allem, was ihr in die Finger kommt“, sagt sie. Dass ihr Kind sich die Gedanken macht und überlegt, wie es in der Corona-Krise helfen könne, sei bewegend.