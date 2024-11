Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier lässt im Fall von Römerberg ein Gutachten erstellen, in welchem Bereichen die Zuständigkeit bei der Starkregenvorsorge bei der Verbandsgemeinde und in welchem Fall sie bei der Ortsgemeinde liegt. Darüber informierte Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD). Anlass ist das jüngste Starkregenereignis mit verheerenden Schäden in Mechtersheim im Jahr 2023.

Derweil lässt die Verbandsgemeinde ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept für die gesamte Verbandsgemeinde erstellen. Dabei werden Bürger in Workshops beteiligt. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 6. November, 18.30 Uhr, in der Kulturscheune in Hanhofen. Der mal angedachte Abschlussworkshop am 15. November entfällt.