Im Rathaus in Waldsee wählt der neue Gemeinderat am Donnerstag den Beigeordneten. Die vier Fraktionen wollen weiter an einem Strang ziehen und sprechen sich für den Amtsinhaber auf dem Posten neben Ortsbürgermeisterin Claudia Klein aus.

In Waldsee herrscht Einigkeit: Nach ihrem eindeutigen Wahlsieg mit einem Zuspruch von 81,1 Prozent bei der Ortsbürgermeisterwahl hat CDU-Chefin Claudia Klein das Gespräch mit den drei anderen Fraktionen im Gemeinderat gesucht. Neben den Christdemokraten (zehn Sitze) sind dort die SPD (6), die FWG (4) und die grüne kommunale Liste (2) vertreten. Klein berichtet auf Anfrage, dass sich bei den Gesprächen herausgestellt habe, dass alle die interfraktionelle Zusammenarbeit in der vergangenen Legislaturperiode sehr geschätzt haben. Als Grund sei genannt worden, dass diese Zusammenarbeit als sachlich, konstruktiv und effektiv wahrgenommen worden sei.

„Wir möchten daher in der festen Überzeugung damit für Waldsee auch in den kommenden fünf Jahren das Beste erreichen zu können, das ,Waldseer Modell’ gemeinsam mit den anderen Fraktionen fortsetzen“, sagt Klein. Unter dem „Waldseer Modell“ wird ein sachbezogenes, vertrauensvolles und interfraktionelles Miteinander zugunsten der Waldseer Bevölkerung verstanden.

Personalvorschlag stößt auf Zustimmung

An der Spitze des Gemeinderats steht Claudia Klein als Ortsbürgermeisterin. Steffen Sternberger-Hahn aus der SPD-Fraktion – der zweitstärksten Kraft im Rat – wird sich erneut als Beigeordneter zur Wahl stellen. Er war auch in der vergangenen Legislaturperiode Ortsbeigeordneter. Die SPD-Fraktion schlägt ihn laut ihrem Sprecher Harald Wiesenberger wieder vor, damit die eingespielte und sich in den vergangenen Jahren bewährte Teamarbeit zwischen Klein und Sternberger-Hahn fortgesetzt werden kann. Bei CDU, FWG und gkL stößt der Vorschlag auf Zustimmung. Christel Hamleser-Kunz (FWG) hebt Sternbergers sehr gutes Kommunalwahlergebnis innerhalb der SPD hervor. Helmut Klauß (gkL) lobt, dass sich der Beigeordnete sehr gut in die Verkehrs- und Umweltthematik eingearbeitet habe. Für was Sternberger-Hahn genau zuständig sein wird, entscheidet sich am Donnerstagabend. Nach Angaben von Claudia Klein, die für die Zuteilung der Geschäftsbereiche zuständig ist, hat sich die Aufteilung bewährt, kleinere Anpassungen seien aber noch möglich. Der SPD-Mann war für die Themen Umwelt, Verkehr, Senioren, Friedhof und Denkmalschutz zuständig.

Termin

Konstituierende Sitzung des Ortsgemeinderats Waldsee am Donnerstag, 4. Juli, 19 Uhr, im Sitzungssaal im Rathaus. Die Sitzung ist öffentlich.