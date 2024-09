Vier Sportvereine und eine Verbandsgemeinde im Kreis dürfen finanzielle Unterstützung aus dem Kreishaus erwarten. Die größte Einzelsumme erhält die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Auch in Hochdorf, Assenheim, Rödersheim und Mutterstadt darf man sich freuen.

Über eine Viertelmillion Euro – konkret 250.500 Euro – bekommt die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim vom Kreis. Das Geld fließt in die Generalsanierung der Eckbachhalle in Großniedesheim. Laut Vorlage der Verwaltung muss das Dach wieder instand gesetzt werden, da eines der Oberlichtbänder undicht ist. Zudem muss die veraltete Gebäudetechnik ausgetauscht werden. Der Wärmeschutz soll durch den Austausch der alten Fenster verbessert werden. Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich laut Kreisverwaltung auf über sechs Millionen Euro. Vom Land gebe es gut eine Million Euro für das Projekt.

Die Sanierung der Turnhalle – in dem Fall aber der vereinseigenen – steht auch beim TV Hochdorf auf dem Programm. Der TVH erhält vom Kreis einen Zuschuss in Höhe von 33.000 Euro. Unterm Strich rechnet man bei diesem Projekt laut Kreisverwaltung mit einem Volumen von über 330.000 Euro. Damit soll die Heizungsanlage auf den aktuellen Stand gebracht werden. Und: Durch eine defekte Duschanlage dringe Wasser ins Mauerwerk. Zudem sind auch in dieser Halle die Oberlichter undicht und müssen erneuert werden. Vom Land bekommt der TVH laut Kreis 134.000 Euro, von der Gemeinde wird eine Förderung in Höhe von 66.600 Euro erwartet.

Gut 10.000 Euro muss der TB Assenheim aufwenden, um den 40 Jahre alten Boden seiner Halle zu erneuern. Laut Kreis hat der TBA auf ein „Ausstellungsstück“ zurückgegriffen und dadurch die Kosten um 77 Prozent reduziert. Der Kreis unterstützt den TBA mit gut 1000 Euro, der Hälfte der Summe, die es von der Gemeinde gebe. Vom Sportbund erhalte der Verein über 3600 Euro.

Noch älter als der Hallenboden in Assenheim ist die Flutlichtanlage der Spvgg Rödersheim. Laut Kreis stammt diese aus dem Jahr 1971. Jetzt sind offenbar einige Lampen defekt. Ersatzteile werden nicht mehr verkauft, weshalb der Verein eine Erneuerung der Anlage anstrebe. Dafür will die Spielvereinigung knapp 34.000 Euro in die Hand nehmen. Der Kreis unterstützt den Verein mit knapp 3400 Euro. Gut 3600 Euro gibt es vom Sportbund.