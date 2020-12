Eine vorweihnachtlichen Freude hat der Altriper Heimat- und Geschichtsverein (HGV) in petto: Einen Zusatztermin kurz vor den Feiertagen für das immer beliebter werdende WhatsApp-Backen. Ab Freitag, 18. Dezember, bis Sonntag, 20. Dezember, wird – passend zur Weihnachtszeit – ein Sternbrot gebacken. Jeder kann mitmachen.

„Wir backen gemeinsam, aber doch jeder für sich zu Hause im eigenen Backofen“, das ist das Motto des Altriper WhatsApp-Backens, das der HGV organisiert, seitdem am Backhaus im Ort keine Treffen wegen der Corona-Verordnung mehr stattfinden dürfen. Auf vielfachen Wunsch bieten die Organisatoren vom HGV nun ein Zusatztermin vor dem Fest an.

Beim Backen des Sternbrots über die Gruppe geht es um den Erfahrungsaustausch, denn erst beim Werkeln in der Küche kommen meist Fragen auf, schreibt der Heimatverein weiter. „Jeder, der schon einmal selbst gebacken hat, hat es erlebt: Der Teig ist zu dünn, zu zäh, klebt oder bröselt, die Temperatur im Ofen war zu hoch, oder lag es vielleicht es an Umluft, Ober- oder Unterhitze … und dies alles bei einem neuen Rezept.“ Da sei man dann froh, wenn man Gleichgesinnte „in der Leitung“ hat, die man fragen könne und die einem mit einem Bild oder per Videostream zeigten, wie es aussehen soll.

Mitmachen kann jeder, der Lust am Backen hat – auch Nicht-HGV-Mitglieder. Es müsse auch nicht bei jeder Backaktion mitgemacht werden. Wer Interesse hat, kann sich bei Jupp Settele unter Telefon (0179/9943613) oder E-Mail (jupp.settele@hgv-altrip.de) anmelden.