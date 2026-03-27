Dass eine Windböe einen Autoanhänger erfasste und ins Schleudern geraten ließ, hat am Donnerstag einen Unfall verursacht. Laut Polizei war ein 40-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann auf der L 532 in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs, als der Anhänger außer Kontrolle geriet und mit dem Auto eines 26-Jährigen im Gegenverkehr kollidiert. Der Anhänger kippte um, das Auto des 26-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Verletzte gab es nicht. Während der Bergungsarbeiten blieb die L 532 zwischen der Tankstelle Böhl-Iggelheim und der Anschlussstelle L 454 für etwa 45 Minuten gesperrt.