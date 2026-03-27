Böhl-Iggelheim Zusammenstoß: Windböe bringt Anhänger ins Schleudern

Während der Bergung musste die Straße gesperrt werden.
Während der Bergung musste die Straße gesperrt werden.

Dass eine Windböe einen Autoanhänger erfasste und ins Schleudern geraten ließ, hat am Donnerstag einen Unfall verursacht. Laut Polizei war ein 40-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann auf der L 532 in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs, als der Anhänger außer Kontrolle geriet und mit dem Auto eines 26-Jährigen im Gegenverkehr kollidiert. Der Anhänger kippte um, das Auto des 26-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Verletzte gab es nicht. Während der Bergungsarbeiten blieb die L 532 zwischen der Tankstelle Böhl-Iggelheim und der Anschlussstelle L 454 für etwa 45 Minuten gesperrt.

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