In der Rheinstraße in Altrip hat es am Donnerstagabend gegen 22 Uhr gekracht. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei sich entgegenkommende Pkw zusammengestoßen und in der Folge gab es Diskussionen, wer an dem Unfall Schuld trägt. Wegen der unterschiedlichen Aussagen der Unfallbeteiligten sucht die Polizei nun Zeugen (Telefon 06235 4950). Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten an einem Fahrzeug rote Kennzeichen-Schilder. Diese sogenannten Händlerkennzeichen sind für Probe-, Überführungs- und Testfahrten vorgesehen und wurden hier, gemäß der ersten Ermittlungen, vom Fahrer entgegen der Vorgaben dauerhaft genutzt. Darüber hinaus erschien der Fahrer körperlich in seiner Bewegungsfähigkeit einschränkt zu sein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Autoschlüssel sichergestellt. Neben diversen eingeleiteten Verfahren wurde zwecks Prüfung der Fahrtauglichkeit auch die Führerscheinstelle informiert.