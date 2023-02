Bei einem Überholmanöver ist ein 20-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Auto auf der L537 zwischen Harthausen und Dudenhofen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Die Straße musste zwei Stunden lang komplett gesperrt werden. Laut Polizei war der junge Mann um kurz nach halb zehn am Abend mit seiner 18-jährigen Beifahrerin auf der Strecke unterwegs. Vor ihm fuhren noch zwei Autos mit Freunden. Zunächst überholten alle drei Fahrzeuge einen vor ihnen fahrenden Linienbus. Nach dem Wiedereinscheren fuhr der 20-Jährige aber wieder auf die Gegenfahrbahn, um seine Freunde zu überholen. Dabei übersah er in einer langgezogenen Rechtskurve das entgegenkommende Auto einer 30-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen im Bereich der Vorderachse. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, es entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der 20-Jährige, seine Beifahrerin und die 30-jährige Frau wurden durch den Zusammenprall laut Polizei offenbar nur leicht verletzt und wurden zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die L537 zwischen Harthausen und Dudenhofen war für die Dauer der Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Straße durch die Straßenmeisterei bis um 23.25 Uhr voll gesperrt. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt. Die Feuerwehren Harthausen und Dudenhofen waren ebenfalls im Einsatz.