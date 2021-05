Ein 78-Jähriger aus Lambsheim, der auf seinem Motorrad unterwegs war, und ein 80-Jähriger Fußgönheimer mit Pedelec sind am Sonntagnachmittag in einen Unfall verwickelt worden, bei dem beide verletzt wurden. Der Lambsheimer fuhr nach Polizeiangaben auf der Kreisstraße 2 aus Maxdorf kommend in Richtung Lambsheim, als der Fußgönheimer an einer Radwegquerung, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Zur Abklärung der Verletzungen wurden beide Männer mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zum Gesundheitszustand kann laut Polizei keine Aussage getroffen werden. Der Rettungshubschrauber, der vor Ort war, kam nicht zum Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich an die Wache Maxdorf, Telefon 06237/934-1100 zu wenden.