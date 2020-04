Das Fahrtenangebot zwischen Schifferstadt und Mannheim wird ab Montag, 20. April, ausgeweitet, das teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mit.

Zu den Fahrzeiten der S-Bahn-Linie 4 werden montags bis freitags Bahnen im Stundentakt zwischen Schifferstadt und Mannheim pendeln und alle Zwischenhalte bedienen. Der Fahrplan im regionalen Bahnverkehr war ab 23. März stark reduziert worden.

Abfahrt in Schifferstadt ist jeweils zur Minute 35 – die erste Bahn fährt um 7.35 Uhr, die letzte um 17.35 Uhr. Die Rückfahrten verlassen den Mannheimer Hauptbahnhof jeweils zur Minute 04. Die erste Abfahrt ist um 8.04 Uhr, die letzte Abfahrt um 18.04 Uhr. Darüber hinaus wird ebenfalls von montags bis freitags ein ergänzender Zug von Schifferstadt nach Heidelberg eingeführt. Die Abfahrt in Schifferstadt ist um 5.42 Uhr, die Ankunft in Heidelberg ist um 6.22 Uhr. Die Rückfahrt am Heidelberger Hauptbahnhof startet um 6.31 Uhr, die Ankunft in Schifferstadt ist um 7.22 Uhr. Auch diese beiden Züge halten an allen Unterwegsstationen. Anschließend übernimmt das Fahrzeug die beschriebenen zusätzlichen Pendelfahrten im Stundentakt.

Der ZSPNV Süd teilt in diesem Zusammenhang mit, dass die vorläufig eingeführten Zusatzhalte von S-Bahnen in Rheingönheim und Mundenheim bis zur Rückkehr zum Normalfahrplan erhalten bleiben sollen und deshalb die betreffenden Fahrten der S 1 in Richtung Neustadt und S 3 in Richtung Heidelberg um wenige Minuten verspätet fahren können. DB Regio Mitte versuche zu vermeiden, dass Fahrgäste Anschlüsse verpassen.

