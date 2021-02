An den Zufahrten zu den Spielstraßen in Otterstadt sollen Zusatzschilder angebracht werden, die auf spielende Kinder hinweisen und die Autofahrer auffordern, langsam zu fahren. Das hat der Bauausschuss am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen, wie Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) auf Anfrage mitteilte. Ausschussmitglieder, die sich enthielten, hätten dies mit der „Überbeschilderung“ begründet, da es dort bereits die blau-weißen Spielstraßenschilder gebe.

Die BIO-Fraktion hatte nach Beschwerden von Anwohnern über zu schnell fahrende Autos in der Nemeterstraße Zusatzschilder beantragt und unter anderem den Schriftzug „Schrittgeschwindigkeit“ vorgeschlagen, der auch in Spielstraßen in Waldsee zu finden ist. Diese Variante sei allerdings nicht im Verkehrszeichenkatalog aufgeführt und dürfe damit nicht verwendet werden, weil der Begriff „Schrittgeschwindigkeit“ in der Straßenverkehrsordnung nicht enger definiert sei, hieß es von der Verwaltung.

Diese schlug stattdessen die nun beschlossenen Schilder mit abgebildeten Kindern und den Hinweisen „Langsam fahren“, „Spielende Kinder“ vor. Die Anschaffung kostet zirka 1800 Euro. Die noch in der Verbandsgemeinde vorhandenen „Schrittgeschwindigkeit“-Schilder sollen nach Angaben von Verwaltungsmitarbeiter Roman Rose „nach und nach im Rahmen von Verkehrszeichenerneuerungen“ abgebaut werden.