In der Silvesternacht wünschen wir uns oft, dass das neue Jahr besser wird. In der Pandemie sogar noch ein bisschen mehr. Wir hoffen. Wir sehnen. Wir wünschen. Sogar Wünsche haben jetzt schon Wünsche. Und davon erzählt unsere Geschichte. Geschrieben hat sie Carolin Wiesel für die Kinder eines Kinderchors, die das Singen und Zusammensein vermissen. Ein Mutmacher in einer besonderen Zeit.

„Puuhhh – ist das kalt draußen!!“ Der kleine Wunsch blickte in den rieselnden Schnee aus seinem Fenster und kuschelte sich in seine schöne, warme Decke. Das klingt erst einmal alles sehr gemütlich, doch der kleine Wunsch – eine kleine, aufgeweckte Note – fühlte sich in diesem Moment alles andere als glücklich und froh. Selbst der schöne Schnee stimmte ihn nicht fröhlich. So kurz vor dem Jahreswechsel wurde er nur noch trauriger, wenn er an alle seine Notenfreunde dachte, die er wegen des bösen Notenfressers, der im ganzen Notenreich sein Unwesen trieb, nicht sehen und hören konnte … und vor allem – was ihm am allermeisten Sorgen und Kummer bereitete – mit denen er im Moment nicht zusammen Musik machen konnte.

Das alles machte ihn ziemlich traurig und er wusste sich nicht so recht zu helfen, bis er auf einmal eine kleine Schneeflocke am Fenster vorbeifliegen sah, die ihm scheinbar etwas mitteilen wollte. Der kleine Wunsch schaute sie genau an und verstand: „Hey, kleiner Wunsch! Warum guckst Du denn so traurig daher? Du sitzt doch im Warmen und dir geht es gut, oder?“ Der kleine Wunsch öffnete sein Fenster und die kleine Schneeflocke setzte sich auf seinen Arm, um ihn besser verstehen zu können. „Du hast Recht, kleine Schneeflocke“, antwortete der kleine Wunsch. „Mir geht es gut, aber es macht mich sehr traurig, dass ich im Moment meine Freunde, die anderen großen und kleinen Noten, nicht sehen kann und wir keine Musik machen können! Das fehlt mir soooooo sehr!“

Ein wenig Hoffnung

Die kleine Schneeflocke verstand und versuchte, ihn zu trösten: „Ich weiß, Du kannst deine Notenfreunde im Moment nicht treffen und eure wunderschönen Lieder zusammen tönen lassen, aber sieh’ doch mal: wenn ihr jetzt alle ziemlich stark seid, dann wird der Notenfresser irgendwann verschwinden und ihr könnt alles so machen wie zuvor: zusammen musizieren, schöne Lieder klingen lassen und zusammen Spaß haben – das wird schön!“ „Klar,“ erwiderte der kleine Wunsch, nun etwas hoffnungsvoller als zuvor, „aber das dauert doch noch soooo schrecklich lange und ich halte es einfach nicht mehr aus, meine ganzen Notenfreunde nicht zu hören.“ Es herrschte eine kurze Stille. Plötzlich hatte die kleine Schneeflocke eine Idee: „Wie wäre es denn, wenn Ihr euch wenigstens hören könntet, wenn es nun mal mit dem Wiedersehen noch eine Weile dauert? Würde dich das ein wenig fröhlicher machen?“ Der kleine Wunsch überlegte: „Hmm, das würde zwar meine Freunde nicht herzaubern, aber mich zumindest ein kleines bisschen glücklicher machen. Aber wie kann ich das denn schaffen?“ „Ganz einfach,“ sagte die kleine Schneeflocke, „ich habe – genauso wie du – viele Freunde, die mir helfen, wenn ich oder andere in Not sind. Bestimmt können wir versuchen, dass wir in unserem Flug auf die Erde alle Töne deiner Notenfreunde aufsammeln und schnell zusammentragen, sodass sie zusammen ein wunderbares Lied ergeben. Was hältst Du davon?“ Der kleine Wunsch schaute etwas verdutzt und skeptisch, war aber froh, dass die kleine Schneeflocke ihm helfen wollte, seine Freunde wenigstens zu hören… wenn der Plan überhaupt gelingen würde.

Die kleine Schneeflocke verabschiedete sich. Der kleine Wunsch saß an seinem Fenster, wartete und wartete. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit – bis schließlich eine weitere Schneeflocke direkt auf ihn zuflog, nickte und ihn fragte: „Bist du der kleine, traurige Wunsch?“ „Ja, der bin ich!“, antwortete der kleine Wunsch. „Na, dann pass mal auf: Auf mein Kommando singst du die allerschönsten Töne, die du singen kannst und dann musst du kurz warten bis etwas Wunderbares passiert!“ Der kleine Wunsch blickte die Schneeflocke etwas ungläubig an, aber nickte ihr dann schließlich doch zu. Die Schneeflocke sagte: „Auf die Plätze, fertig, sing!“ Und der kleine Wunsch sang so gut er konnte.

Eine wunderschöne Erinnerung

Als er fertig war, war die Schneeflocke verschwunden und der kleine Wunsch dachte bei sich: „Das habe ich mir ja gleich gedacht, was sollen denn so kleine Schneeflocken bloß schon ausrichten können?“ Gerade, als er wieder zurück auf sein Sofa gehen wollte, hörte er in der Ferne, wie auf einmal alle Töne seiner Notenfreunde und seine eigenen zu klingen begannen und zusammen ein wunderschönes Lied ergaben – wie ein Wunder. Das war so wunderschön, dass dem kleinen Wunsch vor Freude die Tränen in seinem kleinen Notengesicht herunterliefen. Er fing an zu lächeln, sah alle Schneeflocken an und sagte zu ihnen ganz leise „Danke“. Nun vermisste er seine Freunde zwar immer noch, aber er hatte sie zumindest gehört und wusste, dass sie bestimmt ganz bald wieder zusammen tolle Lieder singen würden – und bis dahin hatte er eine wunderschöne Erinnerung.

Die Autorin