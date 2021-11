An Wald- und Feldrändern langsamer und besonders aufmerksam fahren. Sind Tiere am Straßenrand zu sehen: abblenden, hupen, bremsen. Sind Tiere auf der Straße: keine ruckartigen Ausweichmanöver. Hier besteht die Gefahr, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren und in den Gegenverkehr oder von der Straße abzukommen. Es wird empfohlen, bei Tieren, die nicht größer als Hasen sind, das Lenkrad festzuhalten und nicht auszuweichen. Von Fernlicht geblendetes Wild bleibt einfach stehen, deshalb sofort abblenden, bremsen und Lenkrad festhalten, eventuell hupen. Im Fall einer Kollision den Wagen abstellen, Warnblinker einschalten und Warndreieck aufstellen, dann die Polizei verständigen. Die Polizei informiert einen zuständigen Jäger. Von verletzten Tieren hält man sich am besten fern, um sie nicht in zusätzliche Panik zu versetzen. Einem geflüchteten Tier nicht folgen, sondern die Fluchtrichtung merken und Polizei oder Jäger mitteilen. Getötetes Wild nicht mitnehmen, das ist Wilderei und strafbar. Für die Versicherung eine Bescheinigung des Wildunfalls bei Polizei oder Jäger anfragen.