Veranstaltungen

Veranstaltungen im Freien sind ab heute, 27. Oktober, nur mit bis zu 100 gleichzeitig anwesenden Personen unter Beachtung der allgemeinen Schutzregeln zulässig. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen nur noch 50 Menschen zusammenkommen – ebenfalls unter Beachtung der Abstands- und Hygienevorschriften. Dies gilt laut Kreisverwaltung allerdings nur bei Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer keine fest zugewiesenen Sitzplätze haben. Ferner ist es nicht mehr erlaubt, Messen, Ausstellungen, Floh- und Trödelmärkte sowie Spezialmärkte zu veranstalten. Wochenmärkte sind der Allgemeinverfügung zufolge hiervon ausgenommen.

Private Treffen

Was Treffen anderer Menschen in privaten Räumen anbelangt, empfiehlt die Kreisverwaltung dringend die Personenanzahl auf maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Hausständen zu begrenzen. Das ist die gleiche Empfehlung wie sie in Ludwigshafen gilt. Die Stadt Mannheim im Vergleich betrachtet, begrenzt die privaten Treffen auf zehn Leute - dabei spielen die Haushalte keine Rolle.

Gastronomie

Restaurants, Kneipen, Speise- und Straußwirtschaften, Bars, Mensen, Kantinen, Hotelrestaurants und -bars, Eisdielen sowie Eiscafés ist es an jedem Wochentag untersagt, in der Zeit zwischen 23 und 6 Uhr alkoholhaltige Getränke auszuschenken oder zum Außer-Haus-Verzehr abzugeben. Das Gleiche gilt für Supermärkte, Kioske, Tankstellen und andere Verkaufsstätten. Gastwirte im Kreis dürfen darüber hinaus keine Büfetts mehr anbieten.

Sport

Das Training auf Sportanlagen im Freien darf mit bis zu 30 Personen stattfinden. In den Sporthallen dürfen sich feste Kleingruppen von maximal zehn Personen treffen. Das Gleiche gilt für das Trainieren in Fitnessstudios. Nicht erlaubt sind: Wettkampfsimulationen und Kontaktsport. Von diesen Beschränkungen ausgenommen ist der Pflichtwettkampfbetrieb in allen Sportarten und Klassen. Neue Regeln gibt es zudem für die Zeiten vor und nach dem Training. So dürfen Duschen und Umkleiden jeweils immer nur von einer Person genutzt werden.

Zur Sache

Die 55. Allgemeinverfügung ist an dieser Stelle lediglich zusammengefasst, wer die ausführliche Version lesen möchte, findet sie auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.rhein-pfalz-kreis.de