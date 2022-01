Wie der Zaunkönig zum König unter der Vögeln wurde.

„Sein Ruf ist besonders. Zum einen ist es schwer zu glauben, dass so ein kleines Kerlchen so laut singen kann. Und das auch manchmal mitten im Winter“, sagt Förster Volker Westermann. „Und was er da singt, das steht im nun folgenden Märchen“:

Die Vögel stritten sich über die Frage, wer der König unter ihnen sei. König sollte der werden, der am höchsten fliegen könne. Früh am Morgen ging es zum Start. Nacheinander gaben immer mehr Vögel auf und der Adler freute sich darüber, als unter ihm keiner seiner gefiederten Rivalen mehr im Luftraum zu sehen war. „Ich bin der König“, rief er. Aber der Adler hatte die Rechnung ohne den Zaunkönig gemacht. Dieser hatte sich nämlich im Gefieder des Adlers versteckt und war mit ihm in die Höhe geflogen. Gerade als der Adler, fast am Ende seiner Kräfte, sich nun zum König erklären wollte, flog der kleine Zaunkönig los und rief von oben, dass doch er der König sei. Die anderen Vögel durchschauten jedoch seine List und steckten ihn zur Strafe in ein Mausloch, bewacht von der Eule. Als der Eule aber am Tage die Augen zufielen, entwich der kleine Kerl und singt seither: „König bün ick, König bün ick.“ Er bleibt aber lieber immer etwas in Deckung. In ein Mausloch will er nicht mehr.