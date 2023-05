Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ambulante Pflegeleistungen aus dem Katalog und viel Arbeit, für die es keine Finanzierung gibt: Die Sozialstationen in der Vorderpfalz sehen sich in Gefahr, früher oder später Insolvenz anmelden zu müssen. Die Verantwortlichen befürchten, dass das Gesundheitssystem dann an seine Grenzen geraten könnte.

Mit einem Hupkonzert machen sich rund 30 Autos der Sozialstationen aus der Vorderpfalz am Donnerstagvormittag auf den Weg durch Limburgerhof. „Die Pflege ist Gold wert – wir sind