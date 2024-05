Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der ehemaligen Gaststätte „Zum Ochsen“ in Schifferstadt soll eine Begegnungsstätte entstehen. Geplant ist das schon seit Jahren, doch nun wird das Projekt angegangen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurden drei Aufträge zur Planung vergeben. „Ich freue mich sehr, dass wir auf der Zielgeraden sind“, sagte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne).

Die Planungsarbeiten mussten europaweit ausgeschrieben werden,