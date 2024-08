Nach anhaltender Kritik hat Landrat Clemens Körner jüngst im RHEINPFALZ-Interview die Idee präsentiert, die Außenstellen für die Kfz-Zulassung in Dudenhofen und in Heßheim „mittelfristig“ zu schließen. Wie kommt das bei Verantwortlichen und Betroffenen vor Ort an?

Die Kfz-Zulassungsaußenstelle im Rathaus in Dudenhofen